Le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a lancé un appel à l'augmentation des investissements des entreprises russes dans les secteurs de l'énergie et des mines de la nation nord-africaine, a déclaré le ministère algérien de l'Énergie et des Mines. Un appel lancé lors d'une audience accordée par Mohamed Arkab à l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev. Lors de cet entretien, Mohamed Arkab a appelé les entreprises russes à investir davantage dans ces créneaux et à développer des partenariats mutuellement bénéfiques avec leurs homologues algériens, eu égard aux grandes potentialités d'investissement offertes dans le secteur de l'énergie, notamment dans le domaine des produits pétroliers, de l'étude géologique et du développement des gisements, ainsi que dans la production et la transmission d'électricité. Les deux responsables ont également discuté des perspectives de coopération dans les secteurs énergétique et minier, ainsi que des préparatifs de la 10e session de la commission intergouvernementale mixte algéro-russe, peut-on lire dans le communiqué.Les parties ont également applaudi l'engagement au sein de l'Opep, qui vise à stabiliser le marché mondial du pétrole.