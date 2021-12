Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, présidera, en sa qualité de président de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole (Appo), les travaux de la 41ème session ordinaire du Conseil des ministres de l'Appo, qui se tiendra, aujourd'hui, par visioconférence. Le Conseil des ministres de l'Appo se penchera, lors de cette importante réunion qui se tiendra dans un contexte caractérisé par les effets de la Covid-19 et l'apparition du nouveau variant Omicron, sur l'examen de l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique à la lumière de la transition énergétique et de la Covid-19. D'autres questions organisationnelles et l'évaluation des activités de cette organisation, dont la présidence est assurée par l'Algérie, pour l'année 2021, seront, également, à l'ordre du jour de cette réunion ministérielle. Cette session a été précédée, hier, par la 10ème réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Appo.