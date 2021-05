Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a révélé que l'énergie atomique joue un rôle important dans la concrétisation de la stratégie de transition énergétique en Algérie. C'est ce qu'indique un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de l'énergie. Une déclaration faite suite à la visite effectuée au siège du commissariat de l'énergie atomique, où Mohamed Arkab a présidé une réunion d'évaluation, en présence du ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, et les cadres du ministère de l'Énergie et des Mines.