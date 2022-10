Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, est invité à participer au prochain Salon minier Pdac (Association des prospecteurs et développeurs du Canada) en mars 2023. L'invitation lui a été transmise par l'ambassadeur du Canada en Algérie, Michael Ryan Callan, auquel il a accordé une audience. Ce salon attire annuellement des centaines d'exposants, investisseurs, analystes, dirigeants miniers, géologues et représentants gouvernementaux du monde entier. Lors de l'entretien, les deux parties ont évoqué «les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine minier en Algérie, notamment l'exploration, l'exploitation, la cartographie, et la production des substances minérales» souligne un communiqué du ministère. À cet effet, il a été convenu l'organisation de rencontres entre les experts miniers des deux pays pour identifier de nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage d'expérience et du savoir-faire canadien en la matière, a fait savoir le ministère.