Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part, aujourd'hui, aux travaux de la 29ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (Jmmc) qui sera consacrée, notamment à l'examen des perspectives d'évolution du marché pétrolier à court terme. Cette réunion qui se tiendra par visioconférence sera consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international, ses perspectives d'évolution à court terme, et ce, sur la base du rapport établi par le Comité technique conjoint de suivi (JTC). Les membres du Jmmc auront également à évaluer le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois de mars 2021. L'Angola participera également aux travaux du Jmmc au titre de président de la Conférence de l'Opep.