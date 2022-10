Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part, aujourd'hui, au Caire (Égypte), à la 24e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs du gaz (Gecf), présidée par Tarek El Molla, ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, président de la réunion ministérielle du Gecf pour 2022. Cette réunion sera l'occasion d'échanger des points de vue et d'explorer les voies et moyens de renforcer le Forum et d'élargir sa composition. Elle constitue également l'occasion de souligner à nouveau le rôle crucial du gaz naturel catalyseur de la transition énergétique et dans le développement durable. Pour rappel, au cours de la tenue de la 23ème réunion ministérielle du Gecf, l'Algérien Mohamed Hamel a été élu nouveau secrétaire général du Forum. Le Gecf représente 72% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 43% de la production commercialisée, 55% des exportations par gazoduc et 50% des exportations de GNL.