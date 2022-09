Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part à la 66éme Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea), aujourd'hui et demain, au siège de l'Agence à Vienne (Autriche). Le ministre sera accompagné du commissaire à l'Energie atomique (Comena), du président de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que des responsables du ministère de l'Energie et des Mines. Le ministre aura, au cours de cette importante réunion internationale, des rencontres avec ses homologues ministres et des responsables des grandes compagnies énergétiques internationales. Au cours de la semaine, les participants discuteront d'une série de sujets, allant du rapport annuel 2021 et du budget 2023 au renforcement des activités liées à la science, à la technologie et aux applications nucléaires, ainsi que des activités de l'Agence en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et du renforcement de l'efficacité et de l'amélioration de l'efficience des garanties de l'Agence. Pour rappel, l'Aiea est une agence mondiale pour la coopération dans le domaine nucléaire,qui s'emploie à promouvoir l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires.