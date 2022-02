L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a dénoncé, hier, un acte de vandalisme d'une «bassesse inqualifiable» qui a visé une statue érigée dans la ville française d'Amboise en l'honneur de l'émir Abdelkader, quelques heures avant son inauguration officielle. «L'ambassadeur d'Algérie a dénoncé un acte de vandalisme d'une bassesse inqualifiable et assure de la poursuite de la dynamique algéro-française, soutenue par une volonté politique de part et d'autre d'aller de l'avant», a indiqué un communiqué de l'ambassade d'Algérie à Paris. Selon la même source, à l'invitation de Thierry Boutard, maire de la ville d'Amboise, l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud a pris part, ce samedi, à la cérémonie d'inauguration de la sculpture Passage Abdelkader, en hommage au héros algérien l'émir Abdelkader, qui intervient cette année au moment où le peuple algérien célèbre le 60e anniversaire de l'Indépendance nationale, chèrement reconquise. «Malheureusement, cette oeuvre de portée mémorielle, réalisée par le sculpteur Michel Audiard, a été vandalisée dans la nuit du 4 au 5 février, avant même son dévoilement, suscitant une vive indignation des participants et au-delà», ajoute le communiqué. «l'Algérie prend acte des condamnations unanimes émanant des autorités françaises et de la population amboisienne...» et considère que «ces condamnations s'inscrivent indéniablement dans cette dynamique ascendante d'apaisement insufflée par les hautes autorités des deux pays», précise le communiqué.