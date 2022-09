Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale, le Centre culturel algérien à Paris organise en partenariat avec la «Compagnie No Mad» un spectacle chorégraphique de Mehdi Slimani, intitulé «Les Disparus», dédié aux victimes algériennes des massacres du 17 octobre 1961 à Paris. Dans le même cadre, le CCA-Paris organise une rencontre-débat autour du 17 octobre 1961 avec la participation de Mohammed Ghafir, dit Moh Clichy, ancien «Super Zonal» à Paris de la Fédération de France du FLN, auteur de «Ma douleur», «Mon arrestation par la DST en 1958» et le «Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre à Paris». L'événement sera également rehaussé par Fabrice Riceputi, historien, auteur de «Ici on noya les Algériens: La bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961», d'Alain Ruscio, historien, spécialiste de l'histoire coloniale de la France en Algérie et en Indochine, auteur de plusieurs ouvrages dont «Les communistes et l'Algérie: Des origines à la guerre d'indépendance, 1920 - 1962» et de «Nostalgérie: L'interminable histoire de l'OAS».