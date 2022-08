Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, aujourd'hui, le maintien de l'état d'alerte maximale et la mobilisation de l'ensemble des effectifs des Conservations des forêts au niveau de l'ensemble des wilayas du pays. Une décision prise dans le cadre du Plan national pour la lutte contre les incendies et les feux de forêts. Une décision à même d'éviter les feux de forêt au vu de la hausse des températures enregistrées selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère. À cet égard, le ministère a appelé à la mobilisation et à l'implication des citoyens pour la mise en oeuvre du Plan national contre les feux de forêts et aussi afin de faciliter l'intervention des services concernés, en cas de signalement d'incendie. La même source indique que les services du ministère maintiennent la décision du gel de la production du charbon de bois, tout en rappelant que l'application de restrictions d'accès au sein de certaines forêts est toujours en vigueur.