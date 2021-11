La wilaya d'Oran sera au rendez-vous avec la deuxième édition de la fête de la «clémentine de Misserghine», qu'organisera le 2 décembre prochain la Chambre locale de l'agriculture. L'événement aura lieu au niveau de la place du «1er novembre 1954» de la commune de Misserghine (ouest d'Oran), berceau de ce type d'orange. Cette manifestation verra la participation de 40 exposants spécialisés dans la production d'agrumes et de différentes variétés d'oranges de manière générale et de la clémentine en particulier. Les participants exposeront leurs produits et mettront en exergue leurs compétences dans la culture de ce type de fruits d'hiver, ainsi que les propriétaires de pépinières spécialisées dans la filière des agrumes et des arbres fruitiers. L'objectif de la célébration de la fête de la clémentine est de faire connaître la filière des agrumes et l'histoire de ce fruit de Misserghine, ainsi que la réhabilitation de cette filière en vue de sa valorisation, en plus de donner une impulsion au dossier de labellisation de ce type de fruits.