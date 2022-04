Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a annoncé, lundi à Relizane, l'ouverture prochaine des points de vente de produits des diplômés des établissements de la formation professionnelle dans toutes les wilayas du pays. «Nous envisageons l'ouverture de points de vente des produits de nos diplômés (en formation professionnelle) en vue d'encourager la formation productive qui sera bénéfique pour l'établissement de formation, l'apprenti et le marché de l'emploi´´, a souligné le ministre lors d'un point de presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya. Le ministre a aussi insisté sur la nécessité d'offrir aux jeunes de nouveaux métiers pour renforcer l'économie nationale et s'adapter à la spécificité de la région, à l'instar des énergies renouvelables et d'autres métiers.