Une plate-forme de rencontres d'affaires virtuelles B to B (Business to Business) entre les opérateurs économiques algériens qu'ils soient établis en Algérie ou issus de la diaspora, baptisée «B To Binatna», a été lancée à Alger. En somme, une passerelle entre opérateurs algériens établis en Algérie et à l'étranger», a indiqué le cofondateur du cabinet de conseil initiateur de cette plate-forme, A to A Consulting and Training, Boualem Si Ahmed. Cette application permettra de créer une synergie entre les entités économiques algériennes, en permettant aux opérateurs de chercher des opportunités de sous-traitance, de collaboration, de réalisations de recherches universitaires et de trouver le profil qui correspond à leurs besoins. L'accès à cette plate-forme est gratuit «pour l'instant» et les inscriptions se font via le site de «B to Binatna». Par la suite, les accès seront canalisés par secteur et d'autres options seront développées durant l'année en cours.