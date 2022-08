Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Riziq, a reçu au siège du ministère, l'ambassadeur du Japon, Kira Kono, où les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations de partenariat entre les deux pays. Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont convenu de créer un Conseil d'affaires algéro-japonais pour redynamiser les transactions économiques et commerciales entre les deux pays.

L'ambassadeur du Japon a également montré le vif intérêt des institutions de son pays à investir en Algérie, notamment à la lumière de la zone de libre-échange en Afrique qui, selon lui, en fait une porte d'entrée vers l'Afrique. Les deux parties ont également évoqué les relations et le partenariat économique entre l'Algérie et le Japon et les moyens de les consolider. À cet égard, l'ambassadeur du Japon a exprimé la disponibilité de son pays à construire un véritable partenariat avec l'Afrique, notamment à la lumière de la participation de son pays au symposium la Ticad8 sous le thème «Pour un développement piloté par l'Afrique», qui se tient en Tunisie.