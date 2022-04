Un concours national de conception d'une plateforme électronique interactive (timeline) sur les hauts faits de la Guerre de Libération nationale est organisé par l'accélérateur des start-up «Algeria Venture» à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, indique un communiqué du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up.Retraçant les hauts faits de la Glorieuse Guerre de Libération nationale, le concours est ouvert à tous les développeurs et concepteurs de sites électroniques, start-up et agences de développement web, à travers le renseignement d'un formulaire électronique créé à cet effet, disponible sur la page facebook officielle du ministère délégué, en joignant un lien pour la conception, précise la même source. Le ministère a arrêté la date du 21 avril 2022 comme dernier délai de participation à ce concours.