Algérie télécom (AT) a signé des conventions avec certains organismes permettant aux employés de bénéficier d'une réduction sur le prix d'une offre Internet Adsl. Une très bonne chose qui permet aux employés des organismes conventionnés de bénéficier d'une réduction pouvant atteindre les 50%. Le ministère de la Communication avait, lui aussi, signé une convention offrant à ses employés et l'ensemble des journalistes, la possibilité de bénéficier d'une réduction. Or, il semble bien que cette convention a eu une durée de vie bien limitée dans le temps, puisqu'en se présentant dans une agence d'AT, l'agent vous explique qu'il existe bien une ancienne convention mais toujours non renouvelée et pour les nouveaux venus qui veulent en bénéficier, il faut un document du ministère qui précise que tel employé y ouvre droit. Et il est à se demander pour quelle raison la convention n'a pas été renouvelée?