Les amateurs de cuisine constantinoise et annabie dans la capitale vont retrouver le sourire car ils disposent enfin d'un lieu entièrement consacré à cet art culinaire de haute lignée.

Dans une ambiance feutrée et particulièrement studieuse, où le goût se conjugue au doigté finement ciselé dans la sélection du décor qui encense la dinanderie propre à la région consacrée, défilent les mets les plus recherchés tels que la chirba frik, la chakhchoukha dhfar, le mehelbi, le bourek annabi et bien d'autres ingrédients qui, l'espace d'une soirée, vous enchanteront et vous feront croire que vous êtes bien au bord du Rhummel ou de la corniche bônoise, enveloppés par des mélodies intemporelles avec les voix de Hadj Mohamed Tahar Fergani et Hamdi Bennani qui signent l'évasion spirituelle.

C'est dans ce nouveau fief de la gastronomie qu'est Le Ciloc, clin d'oeil limpide à un quartier de la ville des Ponts, situé près de la placette de Hydra, que se situe le pèlerinage auquel vous êtes conviés, avec une chaleur et une courtoisie sans égale.