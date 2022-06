La Société Med Investment Holding Spa (Algérie) et le groupe norvégien Jotun ont annoncé dans un communiqué «la concrétisation d'un accord de partenariat pour la production de peinture et de revêtements Jotun en Algérie par le biais d'un joint-venture avec Technover P». L'enjeu est un marché important de 120 millions de dollars d'importations annuelles par l'Algérie de peinture et de revêtements industriels consommés en partie dans les filières de l'amont et de l'aval du pétrole et du gaz. L'approvisionnement du marché algérien sera assuré par une nouvelle usine «dotée des dernières technologies et répondant au standard international et au respect des normes environnementales». L'usine sera implantée à Fréha dans la wilaya de Tizi Ouzou, sur un site aménagé. «L'usine a été conçue par l'équipementier allemand Netzsch». Med Investment Holding spa est une société d'investissement et de développement de projets industriels. Jotun est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de peinture et de revêtements industriels.