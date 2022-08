Deux jours après les affrontements ayant fait 32 morts et 160 blessés à Tripoli, le procureur militaire libyen, Massoud Rhouma Meftah, a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre libyen nommé par la Chambre des représentants, Fathi Bachagha. En effet, le procureur militaire a adressé une demande écrite à la police, aux services de renseignement et à tous les services de sécurité du pays en vue de l'arrestation de Fathi Bachagha. Sont également concernés le principal allié de Bachagha, le général de division Osama al-Juwaili, l'ancien chef du service de renseignement militaire basé à Tripoli, le ministre de la Santé de Bachagha et son porte-parole du gouvernement Othman Abdel-Jalil, et Mohamed Sowan, président du Parti démocratique libyen. En outre, le département des passeports, de la nationalité et des étrangers a exigé que leurs noms soient inscrits sur les listes des personnes interdites de voyager et de quitter le pays.