Annoncée avec tambour et trompette en avril dernier par le ministre du Travail, l'augmentation des pensions de retraite ne semble pas acquise puisque la CNR n'a, disent ses préposés, «encore rien reçu» à ce jour. Les médias avaient été informés, à l'époque, du barème ainsi que de divers détails de la procédure, censée intervenir au plus tard à la fin mai. Allant de 2 à 6%, cette majoration était très attendue par la grande majorité des pensionnés qui, selon les statistiques officielles, perçoivent entre 15 et 20 000 DA, alors que la flambée des prix a connu, durant l'année écoulée et plus encore durant le dernier semestre, une courbe ascendante accélérée. Retard ou annonce conjoncturelle, la question est toujours posée.