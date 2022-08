La cuisine algérienne reçoit de plus en plus de compliments de la part de passionnés des plats et des gâteaux traditionnels. Le guide TasteAtlas, célèbre site spécialisé et expérientiel de la cuisine traditionnelle, a récemment fait le classement des meilleurs gâteaux les mieux notés dans le monde. Parmi ces derniers, on retrouve l'incontournable de la pâtisserie traditionnelle algérienne, le fameux Makrout El Louz. Ce gâteau se retrouve dans le top 5 des gâteaux traditionnels les mieux notés selon TasteAtlas. En effet, conformément à ce classement, le Makrout El Louz algérien occupe la quatrième place de ce podium, et ce grâce à une note totale de 4.5 / 5. À la tête de ce classement, on retrouve les bonbons de Noël, spécialité de la République tchèque, suivi par le Roxiakia de Grèce en deuxième place, puis par le Alfajor venu tout droit d'Argentine. Si on prend en considération les pâtisseries et gâteaux arabes figurant dans ce classement, le Makrout El Louz algérien occupe la première place parmi les mieux notés du monde arabe.