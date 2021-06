À la maison de la presse Abdelkader Safir de Kouba, l'eau «boude» les robinets depuis une semaine. Ce n'est pas que cette source précieuse est coupée et même si c'est le cas, les coupures ne sont que pour une tranche horaire bien précise. Cependant, le problème qui se pose est que depuis une semaine, l'alimentation se fait avec une pression trop faible. À tel point que dans les robinets sis au rez-de-chaussée, c'est à peine si un filet coule. Les citernes n'arrivent donc pas à se remplir et les locataires des étages supérieurs n'ont plus d'eau depuis plus de 5 jours et se retrouvent forcés à en acheter pour... se laver les mains. Car, il ne faut pas oublier qu'en cette période de crise sanitaire et en raison de la pandémie de covid-19, il est non seulement nécessaire, mais surtout indispensable de respecter les mesures d'hygiène imposées, tout autant que les règles de distanciation. Mais au bout d'une semaine, cela devient impossible, puisque même les agents de surface n'arrivent plus à faire leur travail!