Tenant du titre avec l'Algérie, Riyad Mahrez va disputer la CAN à partir du 9 janvier 2022. L'occasion pour lui de redire son amour pour son pays. L'international algérien a un objectif majeur cette saison: conserver le titre acquis avec les Verts lors de la CAN 2019. À un peu plus d'un mois du début de la compétition, Riyad Mahrez a eu des mots particuliers pour l'Algérie. Lors d'un entretien diffusé par Canal+, il a dit: «Je pense que ça va être une CAN difficile. On est tenant du titre et les équipes vont nous attendre, mais on va faire abstraction de tout ça et on va essayer de se donner à fond comme d'habitude et de jouer pour le bled, pour le peuple.» Et d'ajouter à l'adresse des supporters algériens «Je sais qu'ils m'aiment beaucoup et moi aussi je les aime. L'Algérie c'est un pays spécial pour nous les Algériens. On est très fier de jouer pour ce pays.»