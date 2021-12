Le président palestinien effectuera cette semaine une visite officielle en Algérie. Wassel Abou Youssef, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, a révélé à l'agence Anadolu (AA), que Mahmoud Abbas entamera sa visite en Algérie ce mardi 7 décembre. La même source a ajouté que Mahmoud Abbas sera reçu en audience par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et s'entretiendra avec nombre de hauts responsables. «Le président Abbas discutera des récents développements se rapportant à la cause palestinienne ainsi que des violations israéliennes perpétrées à la mosquée Al-Aqsa», a-t-il indiqué, sans donner plus de détails. Les pourparlers entre la Palestine et Israël sont suspendus depuis avril 2014, l'Etat hébreu ayant refusé de mettre fin aux opérations de colonisation, de libérer les anciens prisonniers et d'opter pour la solution à deux Etats, conformément aux frontières délimitées en 1967.