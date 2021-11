Le président palestinien, Mahmoud Abbas, entamera, le 23 novembre courant, une visite officielle en Russie, au cours de laquelle il rencon-trera son homologue Vladimir Poutine. Dans une déclaration à l'Agence Anadolu, Abbas Zaki, membre du Comité central du mouvement «Fatah», dirigé par Abbas, a affirmé que le président palestinien commencera sa visite en Russie le 23 novembre, et qu'à son ordre du jour figure une rencontre avec Poutine et un certain nombre de hauts fonctionnaires à Moscou. Zaki a qualifié la visite «d'importante» en raison du rôle de la Russie dans le monde et dans la région. «Le président Abbas discutera avec les dirigeants russes des derniers développements de la cause palestinienne et de son activation à la lumière de la perturbation du processus de paix avec la partie israélienne», a-t-il ajouté. Abbas informera également les responsables à Moscou des violations israéliennes en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est occupée, et du blocus imposé à la bande de Ghaza, selon Zaki.