Engagée en faveur d'un accès pour tous au vaccin contre la Covid-19, Selena Gomez a interpellé plusieurs dirigeants sur Twitter au cours du week-end. Parmi eux, Emmanuel Macron, qui lui a répondu dimanche soir. La chanteuse de 28 ans, qui présentera en mai un concert caritatif afin de récolter des dons pour favoriser un traitement équitable contre la pandémie, a mentionné le chef de l'Etat dans un tweet publié vendredi:. «S'il-vous-plaît, rejoignez-moi et envoyez un message au président français Emmanuel Macron ainsi qu'à d'autres dirigeants du G7 pour leur demander de fournir des fonds et des doses, afin d'aider chacun dans le monde pour combattre la pandémie», a-t-elle écrit à ses abonnés. Deux jours plus tard, Emmanuel Macron lui a répondu: «Chère Selena Gomez, merci de porter ce message crucial auprès de tous les dirigeants. La France a déjà commencé à envoyer ses premières doses de vaccin en Afrique par le biais du système Covax, et ce n'est que le début (...) Tenons-nous aux côtés de ceux qui ont moins. Dès maintenant.»