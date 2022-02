Pas encore candidat à sa réélection, Emmanuel Macron cherche des soutiens de poids en dehors du monde politique. Et le chef de l'État rêve, notamment de la star de l'équipe de France et du PSG. Mais si les footballeurs ne veulent pas se mouiller, ils sont des cibles de choix pour les candidats et candidates aux élections. Et surtout les stars. C'est dans ce sens que le magazine Challenges affirme, cette semaine, qu'Emmanuel Macron rêve de voir Kylian Mbappé rejoindre la liste officielle de ses soutiens. Aussi frivole qu'indispensable, la chasse aux «peoples» bat son plein dans les rangs des candidats à la présidentielle. Néanmoins, Mbappé n'a jamais affiché ouvertement ses opinions politiques.