Kylian Mbappé ne sait toujours pas s'il sera transféré dans un autre club à la fin de la saison. En attendant, l'attaquant du Paris Saint-Germain suscite les convoitises de toutes parts. Et pas seulement dans la sphère footballistique. Président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, Alain Fischer rêverait de le recruter et d'en faire l'arme anti-Covid de Macron. Très apprécié des plus jeunes, figure des Bleus et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera-t-il le visage de la vaccination ouverte à tous en France? C'est ce que souhaite Emmanuel Macron et le gouvernement. Alain Fischer a reconnu dans la presse que Kylian Mbappé serait la personne idéale pour vanter les mérites de la vaccination et ainsi permettre à la France d'atteindre au plus vite l'immunité collective, indispensable au retour de la vie normale et en ce qui concerne le football, à un retour massif des spectateurs dans les stades sans la moindre contrainte.