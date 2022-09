Plusieurs opérations d'exportation d'une valeur de 30 millions de dollars ont été concrétisées à M'sila depuis le début de l'année en cours (2022), ont indiqué les services de la wilaya. Cinq pays, en l'occurrence le Togo, la Mauritanie, Les Pays-Bas et le Sénégal, ont été destinataires de produits fabriqués dans des unités industrielles relevant des zones d'activités et industrielles de la wilaya de M'sila. Ces exportations ont concerné une panoplie de produits dont les plaques de plâtre, de moulage et l'enduit de joint, les papiers mouchoirs, jus, tubes pvc, dattes, boîtes d'emballage, biscuits, nozz (composants de pièces), diaphragme tuyau PRV et citernes. Les opérations les plus consistantes sont celles de l'exportation de citernes et tuyaux PRV et citernes fabriquées à l'unité industrielle Maghreb Pipe et d'ailettes pour turbines à gaz et à vapeur fabriquées par une unité industrielle (Société algérienne des industries électriques et gazières Saieg). Ces exportations ont été effectuées grâce aux multiples opérations d'accompagnement et de facilitation offertes aux industriels et aux investisseurs de la wilaya.