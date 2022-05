Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a exhorté, à Alger, les responsables du groupe public de transport urbain de marchandises et de logistique «Logitrans» à consentir davantage d'efforts pour améliorer sa performance, notamment dans l'accompagnement des mégaprojets sur lesquels mise l'Algérie en termes de développement durable, à l'instar des projets miniers, comme celui de Ghar Djebilet d'exploitation du fer et le projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate à l'est du pays. Le ministre a donné des orientations concernant «le traitement des crises à la faveur d'une cellule de veille pour éviter la reproduction du scénario de la pandémie et ses retombées», soulignant l'importance de tirer «des enseignements et de mettre en place un programme de lutte contre d'éventuelles nouvelles vagues pandémiques». Logistrans est leader dans le domaine de transport des marchandises et d'accompagnement des opérateurs économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en sus de sa contribution à la promotion des exportations hors hydrocarbures.