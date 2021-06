Sur la liste des demandeurs de logement promotionnel aidé (LPA) à Dély Ibrahim, figure le nom de l'international argentin Lionel Messi. Une «faute de saisie» ou un drôle de coup? En tout cas, l'histoire alimente le buzz. En effet, le nom de l'international argentin a bel et bien figuré sur la liste provisoire, rendue publique sur la page officielle de l'APC de Dély Ibrahim, des demandeurs du type de logement en question. Le nom de Lionel Messi figurait sur la liste sous le numéro 1924 avec sa date de naissance du 1er janvier 1980 dans la wilaya d'Aïn Defla. Devant le tollé soulevé par ce «buz», certains internautes n'ont pas hésité à le féliciter, tandis que d'autres ont regretté l'absence de Cristiano Renaldo. Ce qui a poussé le premier responsable de la commune à faire un démenti sur la page Facebook en admettant une faute de saisie. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle renseigne sur le degré du sérieux de l'administration et des institutions plongées dans le burlesque et la faillite.