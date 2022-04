LG Electronics, géant incontournable de l'électroménager et du développement technologique revient avec une technologie novatrice dans le domaine de la cuisson. LG NeoChef, le micro-ondes par excellence se décline comme étant la référence dans le domaine culinaire chez LG. Elle offre les dernières fonctionnalités intuitives qui permettent des performances de cuisson extraordina ire,l'alliance de l'élégance et la performance!: Combinaison de subtilité et de technologie, le micro-onde LG se distingue par un tout autre niveau de technologie, avec un design en verre trempé noir et un afficheur LED qui permettent d'accéder aux fonctionnalités des plus innovantes.