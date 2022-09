Lors d'une conférence de presse, LG Algérie a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs, composée de trois technologies majeures, à savoir le Oled le NanoCell et l'UHD qui offrent un large choix de produits, dotés des dernières innovations et technologies de pointe afin d'apporter plus de confort et de plaisir à leurs utilisateurs. Le Oled est disponible sous une nouvelle dimension 65 pouces et dispose d'un système d'affichage avancé. Tandis que le téléviseur NanoCell est doté des dernières solutions d'amélioration des images grâce à l'intelligence artificielle pour une expérience de visionnage optimale.

Enfin, les téléviseurs Oled et NanoCell disposent des options incontournables afin d'offrir plus de commodités et de contrôle pour une meilleure expérience d'utilisation.