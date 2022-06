LG a mis en place de nouveaux supports de communication qui ciblent spécialement les entreprises d'affichage urbain, les PME, les hypermarchés, les stations- service, les restaurants et d'autres types de commerce afin de mieux véhiculer les publicités à travers une qualité d'affichage de haute résolution dans le but de promouvoir les produits et services et afin d'offrir une expérience d'affichage numérique d'une polyvalence extraordinaire en plusieurs tailles et formes. De par leurs fonctionnalités, les nouveaux écrans LG fournissent une solution adaptée aux hypermarchés et aux petits commerces, afin de proposer une nouvelle expérience d'achat. L'écran LG Ultra Stretch Signage, s'installe confortablement dans des zones auparavant inexploitées, y compris les plafonds, les murs et les piliers, dans un format d'écran large 58:9, qui peut être divisé en quatre sections avec un contenu visuel discret, il se fond dans son environnement en servant de toile de fond idéale pour les publicités promotionnelles.