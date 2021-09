Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé les directeurs du secteur, à travers les wilayas concernées par le réaménagement des horaires du confinement sanitaire de 22h00 à 05h00, à procéder à «la levée de la suspension de la prière d'El Sobh» dans le respect de toutes les mesures préventives de lutte contre la pandémie.

