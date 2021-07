Le bureau d'Air Algérie à Moscou vient d'annoncer la reprise des correspondances entre les deux pays, à partir du 9 juillet en cours. Dans ce cadre, le bureau de la Compagnie aérienne nationale à Moscou, a appelé les citoyens concernés à réserver ou à commander un billet par e-mail «[email protected]» en étant munis d'une copie de passeport et du billet. A cet effet, le bureau d'Air Algérie appelle les personnes souhaitant voyager à effectuer une seule demande afin de ne pas perturber le calendrier des informations. D'autant que le bureau d'Air Algérie restera fermé aux visiteurs, compte tenu de la situation sanitaire et des mesures de précaution. Pour rappel, la Compagnie aérienne nationale a annoncé que cinq nouveaux vols ont été organisés tout au long du mois de juillet 2021, entre l'Italie et l'Algérie.