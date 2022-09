Un groupe de vétérinaires algériens de l'intérieur et de l'extérieur du pays ont initié, durant cette semaine, la création d'un réseau international formé des meilleurs praticiens de cette profession, dans l'objectif de la développer et de la promouvoir. «Cette initiative, lancée en coordination avec l'espace vétérinaire algérien, vise à réunir les vétérinaires algériens résidant à l'étranger avec leurs confrères de l'intérieur du pays, dans un cadre organisé et associatif, en vue de promouvoir le développement de cette profession par les échanges et la coopération», a expliqué le docteur. Saber Ouahid, spécialiste en ophtalmologie animale, en marge du 1er Congrès international de médecine vétérinaire en Algérie. Ce réseau vise l'exploitation et la valorisation des compétences algériennes en médecine vétérinaire, notamment dans la formation continue et le transfert des développements en cours en matière de médecine vétérinaire, à l'échelle mondiale, au profit des vétérinaires en Algérie.