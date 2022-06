Les vacances, c'est aussi des moments d'apprentissage et de...révisions. Afin de meubler les journées des enfants des émigrés, ayant décidé de passer les vacances d'été en Algérie, le ministère des Affaires religieuses a lancé une louable initiative, avec un double objectif éducatif et religieux au sein des mosquées et des écoles coraniques, rapporte le site visa-algerie.com. Se référant aux déclarations de l'ancien député et ex-ministre, Samir Chaâbna, la même source affirme que «le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des enfants de la diaspora l'ensemble des mosquées et des écoles coraniques à travers toutes les wilayas du pays». Cette initiative intervient afin de permettre aux enfants d'émigrés qui regagnent le pays cet été de profiter de leurs vacances pour «apprendre la langue arabe et le Saint Coran», précise-t-il encore.