En dépit des assurances officielles sur la continuité de l'approvisionnement en carburants, les citoyens tunisiens continuent de paniquer et d'aggraver la situation par leur comportement, en faisant régulièrement le plein par crainte d'une pénurie sans cesse annoncée. Cette panique, qui se traduit par les longues files de voitures dans les stations-service, n'est pas totalement absurde, car il y a une situation objective qui l'explique, voire la justifie. Il y a d'abord la hausse des prix du pétrole et gaz sur le marché international, qui va justifier une nouvelle hausse imminente des prix des carburants à la pompe, du reste annoncée cette semaine par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Neila Gongi. Par ailleurs, le déficit énergétique structurel dont souffre la Tunisie et qui va s'aggravant de jour en jour et les difficultés des finances publiques font craindre une rupture prochaine d'approvisionnement, qui n'est pas une simple vue de l'esprit.