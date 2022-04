Suite à des mises en demeure et plusieurs campagnes de sensibilisation à l'adresse des commerçants informels qui n'hésitent pas à investir les espaces publics, la riposte est intervenue samedi matin, dans la localité de Aïn El Beïda, wilaya d'Oran. Les trottoirs et les places publiques qui étaient squattées par ces commerçants ont été dégagés tout au long du CW73. La plupart d'entre eux s'adonnaient à la revente de matériaux de construction. Accompagnés par les forces de l'ordre, les services communaux et ceux du commerce ont procédé à cette opération fort attendue par les riverains qui se plaignent de l'ampleur des occupations illicites des trottoirs, espaces et autres terrasses, souvent pendant des mois et des mois, voire même des années, avec tous les désagréments que cela implique à la fois pour les habitants, les passants et les automobilistes.