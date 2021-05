La Fédération nationale des travailleurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé d'organiser, après les élections législatives, un sit-in de protestation. pour dénoncer la «bureaucratie» érigée en maître des lieux par certains directeurs d'établissements universitaires.. Dans un communiqué, la Fédération, affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens, soutient que plusieurs responsables universitaires oeuvrent à saper les instructions et recommandations de la tutelle. Ce qui, selon la même source, plongerait le secteur dans une crise de confiance entre l'administration centrale et les représentants des travailleurs légitimes et légaux. Aussi sollicite-t-elle l'intervention du ministre pour mettre fin à la bureaucratie, et au manque de sérieux dans l'étude des préoccupations des travailleurs du secteur en dépit des instructions de la tutelle appelant au dialogue avec les partenaires sociaux, considérant que ces actions sont une tentative de perturber et de semer la confusion dans le secteur.