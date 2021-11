Les trains de nuit comportant des places couchées pour les voyageurs, reprendront du service à compter de demain sur les lignes habituelles, a annoncé, ce jeudi, le ministère des Transports dans un communiqué. Cette mesure vient en application de la décision des hautes autorités au sujet de la reprise graduelle des différents moyens de transport, suite à l'accalmie qu'a connue la situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de Covid-19. La reprise des trains de nuit à couchettes s'effectuera sur deux phases, la première concerne les lignes Touggourt-Alger et Bechar-Oran, à compter de dimanche 21 novembre, la seconde prévue à partir du 28 novembre, concernera les lignes Annaba-Alger et Tébessa-Alger. Ce programme sera appliqué en coordination avec les ministères de l'Intérieur, de la Santé et des services de la Gendarmerie nationale pour assurer la sécurité des voyageurs, a conclu le communiqué.