L'Entreprise du métro d'Alger (EMA) et l'Entreprise de transport algérien par câbles (Etac) ont annoncé l'interruption temporaire de transport du Mémorial «Maqam Echahid et celui du Palais de la culture, depuis hier pour des raisons de maintenance. Les deux entreprises ont annoncé, dans un communiqué commun, «l'interruption momentanée de l'exploitation commerciale des téléphériques du Mémorial Maqam Echahid et celui du Palais de la culture, respectivement du 20 au 22 novembre et du 22 au 24 novembre, dans le cadre d'une opération de maintenance régulière des installations des téléphériques».