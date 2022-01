Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, a annoncé la tenue de la 2e édition de la Conférence nationale des start-up «Algeria Disrupt» les 22 et 23 janvier. Cet événement permettra de présenter le bilan des activités du secteur et d'annoncer de nouveaux mécanismes de soutien aux start-up et à l'innovation en Algérie, a écrit le ministre sur sa page Facebook. La conférence sera organisée par le ministère délégué chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up, sous le haut patronage du Premier ministre, au Centre international de conférences Abdelatif Rahal à Alger. Selon le ministère délégué, «le nombre de places est limité» et «la priorité sera donnée aux porteurs de projets innovants, start-up, incubateurs d'entreprises et à la famille universitaire».