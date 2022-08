Un arrêté interministériel, publié au dernier Journal officiel (N55), a fixé les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine. Ce texte réglementaire portant adoption du règlement technique fixant ces spécifications, signé par les ministres du Commerce et de la Promotion des exportations, de l’Industrie, de l’Agriculture et du Développement rural et de la Santé, fixe le taux d’addition de matières comestibles telles que le miel, les fruits secs et les céréales, aux produits de chocolat, à “40% du poids total du produit fini’’. L’addition de farine et/ou d’amidon de blé, de maïs ou de riz aux produits de cacao et de chocolat, à l’exception du “Chocolate à la taza” et du “Chocolate familiar à la taza” n’est cependant pas autorisée”. Les intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du règlement dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.