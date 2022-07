Le premier Championnat national de robotique, qualificatif aux Olympiades mondiales 2022 prévues novembre prochain en Allemagne, s'est ouvert mardi à Bordj Bou Arréridj. Il s'agit ainsi de la première compétition scientifique qui se tient jusqu'au 29 juillet au centre des loisirs scientifiques «Ali Benhala» mettant en lice 250 concurrents de 8 à 19 ans issus de 16 wilayas, a indiqué Tarek Djebala, membre du comité organisateur. Ouvert par le wali Mohamed Benmalek en présence de l'ambassadeur du Mexique à Alger, Gabriel Rosenzweig, en visite à la zone industrielle de cette wilaya à vocation «électronique», ce championnat désignera l'équipe devant représenter l'Algérie aux prochaines Olympiades mondiales de robotique, a ajouté M.Djebala. L'objectif du Championnat est de diffuser la culture de l'intelligence artificielle, selon Djebala qui a précisé que les participants rivaliseront dans trois épreuves «vitesse de montage et ingénierie», «puissance et endurance du robot» et «vitesse du robot et commande sur table».