Les restes de martyrs, exhumés le 27 juin dernier du site où ils étaient enterrés au village de Beni Ouahiane et à la grotte de Dar Hamou Lahmer, dans le Mont Nadhor dans la commune de Terny Béni Hedeil. Il s'agit ainsi des restes des chahids Bakhti Abdelkader, Benazza Kaddour, Guithoum Bellifa, Hamou Mohammed, Chafaâ Belaïd Mohamed, Abou Abdessalem Boumediène, Benbakhti Mohammed, Kadous Mohamed Ould Mohamed, Kadous Mohammed Ould Lakhdar et Larabi El Kheir, tombés au champ d'honneur en octobre 1957. Le service du patrimoine historique et culturel de la direction des moudjahidine a souligné qu'il a eu recours au témoignage de certains compagnons des martyrs au combat et leurs familles pour retrouver les lieux de leur inhumation. Selon des témoignages, les forces coloniales françaises ont utilisé des gaz contre ces martyrs qui se sont réfugiés dans la grotte de Dar Hamou Lahmer.