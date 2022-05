S'exprimant, hier, au forum de la Radio nationale, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi, a révélé l'adoption de nouvelles formules pour la réussite de la saison estivale, notamment la réquisition des résidences universitaires. Dans ce cadre, le ministre a indiqué qu'un accord sera conclu avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour exploiter les résidences universitaires situées dans les wilayas côtières, ainsi que les transports universitaires, pour transporter les familles à faibles et moyens revenus avec un prix symbolique. D'autre part, le ministre a annoncé l'installation, dans les prochains jours, des membres du Conseil national du tourisme, créé en 2002, mais qui n'a pas encore pris ses fonctions. La cérémonie d'installation aura lieu en marge de la Conférence nationale sur le tourisme et qui sera présidée par le Premier ministre. Le Conseil comprendra des membres du gouvernement et des représentants des institutions sécuritaires ainsi que des représentants des opérateurs activant dans le domaine du voyage et de l'hôtellerie.