Alors que les déclarations des différents responsables de l'Habitat ont fait état de la clôture des programmes Aadl 1 et Aadl 2 et que tous les demandeurs ont été logés, voilà que de nombreuses voix se font entendre et affirment le contraire. Ainsi, de l'intérieur du pays, des souscripteurs au programme Aadl 1 nous ont saisis, dossiers à l'appui, pour se plaindre de la non-satisfaction de leurs demandes et ce, après avoir payé les deux tranches exigées d'eux. Les documents remis à notre rédaction ne souffrent, à ce sujet, d'aucune contestation. Alors faut-il conclure que les responsables à l'échelle locale ont fourni de fausses informations à l'administration centrale qui, sans les vérifier, les a répercutées au plus haut niveau de l'Etat? À qui profite le «crime»?