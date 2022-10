Le Groupe pharmaceutique Saidal devrait bientôt exporter ses produits en Irak. C'est ce qu'a affirmé le président du conseil d'administration de la société mixte Taphco (Tassili Arab Pharmaceutical company), Hamoudi Abas Alimyn, qui s'est engagé à soutenir et faciliter les démarches d'exportation des produits de Saidal et de Taphco vers l'Iraq. Une déclaration faite à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, au cours de laquelle il a donné des orientations quant à la fabrication de produits pharmaceutiques avec un «fort taux d'intégration» pour satisfaire le marché national et l'exportation. Ainsi, la réunion a permis l'examen du plan du développement de Taphco, société par actions mixte dont l'actionnariat principal est détenu par le Groupe Saidal, avec un projet d'investissement de plus de 32 millions d'euros dédié exclusivement à la fabrication de médicaments.